Фестиваль «Тюмень Сильная» собрал спортсменов из 40 регионов России

В Тюмени состоялся физкультурно-спортивный фестиваль «Тюмень Сильная», ставший одним из самых масштабных событий в спортивной жизни региона. В этом году фестиваль, проходящий уже в четвертый раз, собрал атлетов из 40 регионов страны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участников и зрителей с открытием фестиваля, отметив особое символическое значение «Тюмени Сильной» в Год защитников Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне:

– В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год защитников Отечества «Тюмень сильная» обретает особое символическое значение. Ведь спортивные достижения, рекорды, преодоление себя – это тоже подвиг. Желаю побед участникам фестиваля. Будем с удовольствием следить за их успехами.

Ключевым событием фестиваля стал Кубок России по силовому экстриму, который впервые проводится в рамках «Тюмени Сильной». В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из 25 регионов, что делает его одним из самых представительных турниров по этому виду спорта в стране.

В течение двух дней, 17 и 18 мая, на различных площадках города развернулись соревнования по множеству дисциплин, включая пауэрлифтинг, стритлифтинг, бодибилдинг, муайтай, гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната, рубка шашкой и другие. Зрителей ждали яркие выступления, захватывающие поединки и возможность поддержать любимых спортсменов. В программу также вошли забеги, детский забег, футбольный турнир для мам и соревнования по силовому триатлону.