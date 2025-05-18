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​Александр Моор принял участие в акции «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» прошла в районе деревни Якуши

​Александр Моор принял участие в акции «Сад памяти»
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к всероссийской акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Героев. Акция прошла в районе деревни Якуши, где в 2022 году крупный лесной пожар нанес значительный ущерб лесному фонду.

В рамках акции на площади в 11 гектаров было высажено около 50 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Глава региона отметил, что «Сад памяти» – это выражение благодарности поколению победителей.

Губернатору помогали юные участники школьного лесничества «Лесные Робинзоны». Акция стала символом единения поколений: наряду со школьниками в высадке деревьев приняли участие ветераны СВО, волонтеры Победы, представители региональных отделений Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, депутаты и представители общественных организаций.

– Подобные акции помогают не только восстанавливать природу, но и укреплять связь поколений, – подчеркнул Александр Моор. Он также выразил уверенность, что совместный труд принесет большую радость будущим поколениям.

Акция «Сад памяти» будет проходить на территории всех лесничеств Тюменской области до конца мая. Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в этом благородном деле.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 72, комментариев: 0
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