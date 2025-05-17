РПЦ предложила ввести налог для бездетных мужчин старше 40 лет

Протоиерей Андрей Ткачёв выступил с инициативой ввести налог для мужчин старше 40 лет, не имеющих детей. По его мнению, подобная мера должна стать формой социальной ответственности и «стигматизировать» праздный образ жизни.

«Это какая-то особая категория трутней. Я извиняюсь, но ты никогда не был близок с женщиной за 40 лет? А если было много, то почему ни одну не сделал своей женой? Почему никто тебе не родил? Почему ты не взял за них ответственность? Почему не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними и жил как трутень. Дожил до 45 и детей не родил. А что ты делал? Ты кастрат, что ли, или больной?», – возмутился представитель церкви.

Также священнослужитель раскритиковал государственные меры поддержки рождаемости, заявив, что материнский капитал не стимулирует женщин заводить детей: к этому мотивирует только любовь к Богу и к детям.