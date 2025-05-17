Мошенники начали массово рассылать фейковые графики отключения горячей воды

Мошенники начали массово рассылать фейковые письма якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб и даже портала «Госуслуги». В сообщениях предлагается перейти по ссылке и «проверить график отключений горячей воды» – на деле же страница ведет на поддельный сайт или установку вредоносного ПО. Об этом РИА Новости рассказал юрист, гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс

«Пользуясь привычкой людей к подобным сообщениям, злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или даже порталов госуслуг. В теле письма - фраза вроде «Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу» или «Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме» и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт либо на установку вредоносного ПО», – предупредил юрист.

Он также перечислил признаки фейкового сообщения:

паника в тексте, орфографические ошибки, отсутствие обращения по имени;

подозрительный адрес сайта: лишние символы, дефисы, странное окончание;

предупреждение браузера о вредоносной ссылке.

Если вы все же открыли ссылку и ввели информацию:

немедленно смените все пароли;

проверьте устройство антивирусом;

отключите автозаполнение в браузере;

при подозрительных списаниях – обратитесь в банк и зафиксируйте инцидент через полицию или сайт «Госуслуги».

Напоминаем, с 4 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячей воды. График отключений по адресам опубликован в официальном документе ‒ ознакомиться с ним можно по ссылке.

Также официальная информация публикуется на сайте администрации города и «ГТС».