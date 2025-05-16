Стартовали работы по строительству коммуникаций для межуниверситетского кампуса

Строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени выходит на новый этап: начаты масштабные работы по обеспечению объекта инженерными коммуникациями. Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев посетил строительную площадку и провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций.

Ключевыми участниками проекта являются «Россети Тюмень», «Тюмень Водоканал» и «УСТЭК», которые уже приступили к выполнению первоочередных задач.

– Уникальность строительства сетей заключается в том, что предстоит двойной переход через реку Туру – это дюкер для системы канализации и тепловая трасса от магистрали по ул. Дамбовской. Предстоит переход открытым способом от ул. Т. Кармацкого через ул. Мельникайте. Кроме того будет выполнен кабельный проход через ул. Мельникайте для подключения к электричеству, – отметил Семен Тегенцев.

Водоканал уже готов подключить объекты к водоснабжению, а в июне начнется строительство канализационной сети. Энергетики со следующей недели приступают к прокладке кабеля для подключения строительной площадки гостиницы, а для надежного электроснабжения будет реконструирована подстанция «Алебашево» с установкой более мощных трансформаторов на 63 МВт. К строительству теплосетей планируют приступить летом. Также обсуждаются вопросы отвода и очистки ливневых вод.

Решение этих ключевых вопросов стало возможным благодаря совместной работе правительства Тюменской области, концессионера и ресурсоснабжающих организаций.

Строительство Межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».