Уровень воды в Ишиме растет: в Тюменской области расширяют зону ЧС

В связи с интенсивным прибытием воды в реке Ишим в Викуловском районе губернатор Александр Моор подписал постановление о расширении перечня населенных пунктов, в которых вводится режим ЧС регионального уровня. В список добавлены деревни Юрга и Черемшанка Абатского муниципального округа, а также садовые товарищества «Борки» и «Солнечный» Ишимского муниципального округа.

– На гидропосте в селе Балаганы за сутки уровень вырос на 81 см, в Викулово – на 50 см. До отметки «опасное явление» в районном центре осталось меньше метра. Выше по течению уровень реки снижается, но по-прежнему остается высоким. Из-за этого расширяем перечень населенных пунктов, в которых вводится режим ЧС регионального уровня, – рассказал глава региона в личном телеграм-канале.

Для удобства жителей региона, пострадавших от паводка, на госуслугах создана специальная страница «Тюменская область. Помощь пострадавшим». Там представлена информация о районах, где действует режим ЧС, номерах телефонов для получения помощи, порядке восстановления документов, полезных ресурсах и мерах поддержки.

С 1 мая 2025 года жители, чьи условия жизнедеятельности были нарушены, утрачено имущество первой необходимости, причинен вред здоровью или погибли члены семьи в результате ЧС, могут подать заявления на выплаты через госуслуги. Доступны следующие виды выплат: материальная помощь пострадавшим, выплата при утрате имущества, выплата членам семьи погибшего и выплата за вред здоровью.

Важно отметить, что право на получение выплат имеют только жители населенных пунктов, где установлены границы зоны ЧС.