«Умный город»: Тюменская область в лидерах по цифровизации

Тюменская область завоевала сразу несколько призовых мест на национальной премии «Умный город», подтвердив статус одного из флагманов в развитии цифровых технологий для улучшения качества жизни населения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале.

На престижной премии, которая проводится для обмена опытом по внедрению инновационных решений в городскую среду, тюменские проекты были отмечены в различных номинациях.

Золото регион получил в номинации «СВОИ» за проект «Информационная система "Книга памяти"», а также в номинации «Умная дорога» за разработку «Мобильного программного комплекса мониторинга состояния улично-дорожной сети».

Кроме того, тюменские проекты, посвященные мониторингу энергоснабжения и развитию регионального виртуального консультанта, заняли второе и третье места соответственно. Проект «Портал конкурса на получение субсидий Тюменской области» стал финалистом в номинации «Активный город».

– Поздравляю номинантов и лауреатов! Этот успех показывает, что наш регион является одним из флагманов в развитии цифровых сервисов, которые помогают делать жизнь безопаснее и комфортнее, – отметил губернатор Александр Моор.

Успех Тюменской области на национальной премии «Умный город» подчеркивает активную работу региона по внедрению цифровых технологий, направленных на повышение комфорта и безопасности городской среды для всех жителей.