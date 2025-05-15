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​В Тюменской области чествуют многодетные семьи и поддерживают новорожденных тройняшек

Тюменский губернатор поздравил семьи с праздником и вручил награды

​В Тюменской области чествуют многодетные семьи и поддерживают новорожденных тройняшек
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Международным днем семьи, отметив рост числа многодетных семей и оказываемую им поддержку.

Глава региона рассказал в личном телеграм-канале, что за последние пять лет количество многодетных семей в Тюменской области увеличилось на 38% и достигло почти 40 тысяч. Региональные власти реализуют различные меры поддержки для таких семей, в том числе в рамках национального проекта «Семья».

Одним из радостных событий в преддверии праздника стало рождение тройняшек в семье Анастасии и Максима Налетовых. Девочек, появившихся на свет в перинатальном центре, назвали Юля, Алена и Алиса.

Губернатор Моор лично поздравил семью с пополнением и отметил, что они смогут получить дополнительные средства на улучшение жилищных условий, как и другие семьи, где рождается тройня или больше детей одновременно. С 2013 года такую поддержку получили 60 семей.

В торжественной обстановке губернатор вручил многодетным семьям государственные и региональные награды, в том числе медали ордена «Родительская слава», медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Особое внимание было уделено семьям, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.

– Семья – это надежный тыл и огромная поддержка, особенно для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, – подчеркнул Александр Моор. Он пожелал многодетным семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой.


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15 мая в 22:00, просмотров: 164, комментариев: 0
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