Банки фиксируют значительный приток молодежи до 30 лет в зарплатные проекты

В банках отмечают значительный рост зарплатных клиентов среди молодежи до 30 лет. Число зумеров — поколение, родившееся с конца 90-х — в зарплатном портфеле выросло за год на 22%.

Наибольшая динамика зафиксирована в двух возрастных категориях. Так, 25-летних пользователей стало на 25% больше, а 14-16 летних – на все 42%.

К зарплатным клиентам-зумерам относятся и студенты, получающие стипендии. Как сообщили в ВТБ, оборот по карте у них в среднем в 2,5 раза превышает регулярные начисления от образовательных учреждений, поскольку они находят дополнительный доход и умело распоряжаются накопительными возможностями.

«Зумеры уверенно управляют деньгами. Для них карта — не просто способ получать зарплату, а полноценный инструмент для повседневных финансов», – комментирует топ-менеджер банка Евгений Темяков.

Наиболее часто поколение Z использует депозиты (27%), кредитные карты (14%), ипотеку (9%), автокредиты (9%) и инвестиционные услуги (5%).