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В Тюменской области стартовал сезон обновления дорожной сети

Масштабный дорожный ремонт начался в десяти районах Тюменской области

В Тюменской области стартовал сезон обновления дорожной сети
ГУСТО

В Тюменской области дан старт масштабному сезону дорожного ремонта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главное управление строительства региона сообщило о начале активных работ сразу в десяти районах.

Так, подрядчики приступили к укладке асфальта в Уватском районе. Здесь начались работы на подъезде к селу Тугалово, где предстоит отремонтировать порядка 15 километров дороги. Кроме того, в Уватском районе в этом году будет отремонтирован подъезд к поселку Муген, а также участок дороги Уват – Демьянское. В общей сложности, в рамках национального проекта в Уватском районе приведут в нормативное состояние 17,5 километра дорог.

В Вагайском районе в рамках нацпроекта будет заменено дорожное полотно на автомобильных дорогах Вагай – Тукуз (5 км) и Тобольск – Байгара – Курья (7,7 км).

– К дорожным работам приступили уже в десяти районах Тюменской области. В остальных они начнутся после 20 мая, – сообщили в ГУ строительства Тюменской области, подчеркнув, что работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых технологических требований.

В 2025 году в Тюменской области планируется отремонтировать порядка 290 километров региональных дорог. Эта цифра ежегодно растет, что свидетельствует о приоритетном внимании, уделяемом правительством региона развитию транспортной инфраструктуры. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано около 250 километров дорог.


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14 мая в 23:11, просмотров: 259, комментариев: 0
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