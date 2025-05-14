Тюменская компания создала уникальный симулятор для подготовки инженеров-газовиков

Резидент Нефтегазового кластера Тюменской области компания Galacom представила инновационный симулятор инженерных процессов газовой промышленности.

Уникальная разработка, созданная Центром дополнительного профессионального образования компании, предназначена для Томского политехнического университета и крупной нефтесервисной компании, и позволит осуществлять обучение специалистов в условиях, максимально приближенных к реальным производственным.

О презентации симулятора стало известно в ходе пресс-тура, организованного Единой инвестиционной командой InvestTyumen. Представители компании подчеркнули, что это действительно уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке.

Цифровой симулятор представляет собой комплексное решение, включающее в себя более 30 сценариев штатных технологических операций, а также 16 сценариев, моделирующих аварийные ситуации. Такая широкая вариативность позволит будущим инженерам отработать навыки принятия решений в различных условиях, подготовиться к нештатным ситуациям и повысить уровень безопасности на реальных производственных объектах.

Особенностью симулятора является возможность одновременной работы до 30 студентов на уменьшенной модели установки по пуску газа. При этом, каждый студент будет выполнять свою задачу параллельно с остальными, что позволит создать эффект командной работы и повысить эффективность обучения.

Внедрение симулятора в учебный процесс запланировано на 1 сентября 2025 года, когда студенты из Томска приступят к обучению с использованием новой разработки. Ожидается, что использование симулятора позволит значительно повысить качество подготовки специалистов для газовой промышленности и сократить время адаптации выпускников на реальных производственных площадках.

Создание симулятора стало возможным благодаря поддержке, оказываемой резидентам Нефтегазового кластера в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Этот проект направлен на создание благоприятных условий для развития инновационных компаний и стимулирование внедрения новых технологий в различные отрасли экономики.