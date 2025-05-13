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​Александр Моор лично проконтролировал ситуацию с паводком в Абатском районе

Тюменская область продолжает оказывать помощь пострадавшим от паводка

​Александр Моор лично проконтролировал ситуацию с паводком в Абатском районе
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги рабочей поездки в Абатский район, где проанализировал ход работ по поддержке жителей, пострадавших от паводка. Главным итогом усилий прошлого и этого года стало то, что уровень воды в реке Ишим не достиг отметок 2017 года, а ситуация в районе стабилизируется.

– До отметки 2017 года уровень реки Ишим не поднялся. Сегодня – всего плюс сантиметр, общий уровень составляет 1 121 см. Вода уходит ниже по течению, в Викуловский район, – сообщил губернатор в личном телеграм-канале.

В Абатском районе пока удалось избежать подтопления жилых домов, хотя в некоторых местах вода затронула огороды, но без серьезных последствий. Губернатор отметил эффективность дамб и насыпей, которые выполняют свою задачу благодаря заблаговременной подготовке и использованию сооружений, оставшихся после прошлого паводка.

В связи с нарушением условий жизнеобеспечения в результате паводка, единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей на человека уже получили 1 518 жителей 15 населенных пунктов региона, где действует режим ЧС регионального уровня. Прием заявлений на предоставление этой помощи продолжается. С сегодняшнего дня подать документы на получение выплаты могут жители еще двух населенных пунктов Абатского района – деревень Ефимова и Бокова. Соответствующее постановление уже подписано.

– Делаем все, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных от «большой земли» населенных пунктов будет больше. Сейчас в муниципалитете их семь, – подчеркнул Александр Моор.

В то время как ситуация в Абатском районе стабилизируется, основные силы направлены на подготовку к паводку в Викуловском районе. По прогнозам, пик паводка там ожидается в ближайшие 4–5 дней. Губернатор держит ситуацию под контролем, принимая все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры.


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13 мая в 21:55, просмотров: 189, комментариев: 0
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