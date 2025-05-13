Кабмин РФ переутвердил перечень запрещенных к содержанию дома животных

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом перечне животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.

В список вошли 121 вид животных, включая ядовитых змей, крупных кошек, некоторых водных и морских обитателей, а также птиц, земноводных и паукообразных. Под запретом оказались кобры, тайпаны, ягуары, медведи, волки, фламинго, пингвины, моржи и даже некоторые рыбы и черепахи. Так, содержать дома каймановую черепаху запрещено, если длина ее панциря превышает 30 см.

Новый перечень заменит аналогичный список, действовавший с 2019 года, и был обновлен в соответствии с законом об ответственном обращении с животными.

Ограничения не распространяются на зоопарки, цирки, океанариумы и другие организации, получившие специальное разрешение.

Напомним, что в зоологической коллекции МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» Сургута представлено шесть видов змей. Ядовитых среди них нет, так как это детское учреждение. Однако, один из них, такие как сетчатый питон Матильда, входит в обновленный список запрещенных к содержанию дома животных.

Как рассказала корреспонденту siapress.ru директор центра Ольга Зорина, почти все змеи попали в учреждение из-за того, что хозяева поняли, что это животное не для домашнего содержания.

«У людей не хватает знаний, нет уверенности, что они правильно содержат таких животных. Для того, чтобы животное все-таки не пострадало, осталось живым и здоровым, их передают в нашу коллекцию», ‒ рассказала она.

Ранее мы писали, что семья из Советского района ХМАО приютила замерзающего совенка. Этот вид птиц также занесен в перечень запрещающих к содержанию животных.