Искусственный интеллект выступит экспертом на Дне предпринимателя в Тюмени

День предпринимателя в Тюмени, который пройдет 27 мая в ДК «Нефтяник», обещает стать уникальной площадкой для бизнес-разбора. В качестве экспертов выступят не только опытные предприниматели и представители власти, но и искусственный интеллект. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
В числе экспертов заявлены:
Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на бизнес-разбор можно по ссылке, а на форум в целом – по ссылке.
Организаторами Дня предпринимателя выступают Правительство Тюменской области и Инвестиционное агентство Тюменской области.