Искусственный интеллект выступит экспертом на Дне предпринимателя в Тюмени

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=a5RG9XdsTqCMhUXRNmv+VIGaw9cjjipa73apX/176WK7f3FlQ6qWYHcpvamiM+OwpIaGBQoj0NRmLgWN870j8MEz1LUWYT+17cOIplzDtBgVZUS8hdelGp+iZUn6ZWmVb8ryED9x3/QpdrrUTZxmsb/aqFsxCVtucJlw6kP8Gr83TFsxtbGq8RtHpcoJcXiS3DEuW5WJ8a7KfJnAm+ZiOA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=a5RG9XdsTqCMhUXRNmv+VIGaw9cjjipa73apX/176WK7f3FlQ6qWYHcpvamiM+OwpIaGBQoj0NRmLgWN870j8MEz1LUWYT+17cOIplzDtBgVZUS8hdelGp+iZUn6ZWmVb8ryED9x3/QpdrrUTZxmsb/aqFsxCVtucJlw6kP8Gr83TFsxtbGq8RtHpcoJcXiS3DEuW5WJ8a7KfJnAm+ZiOA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=hSLVYtCvo1/KwMgs/EI66TxiL/6yGOPRErze497viKj7fMwSr3tmArHqK70zqiHfwr/KLsJqzrFWcihmjMKbAz/p64JVMUzwD8VqJxi53ytepNtyWso/6e0A5Wkr1x3P+1RuH3JyRQjHnrok1OZD1KGQ2LI4+gjc9vj/ISDJk7IelcZetaNU/bH28Pb6P2oLjumnbJ/Gfbv3Pf/MrX5ahQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=hSLVYtCvo1/KwMgs/EI66TxiL/6yGOPRErze497viKj7fMwSr3tmArHqK70zqiHfwr/KLsJqzrFWcihmjMKbAz/p64JVMUzwD8VqJxi53ytepNtyWso/6e0A5Wkr1x3P+1RuH3JyRQjHnrok1OZD1KGQ2LI4+gjc9vj/ISDJk7IelcZetaNU/bH28Pb6P2oLjumnbJ/Gfbv3Pf/MrX5ahQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249186"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=a5RG9XdsTqCMhUXRNmv+VIGaw9cjjipa73apX/176WK7f3FlQ6qWYHcpvamiM+OwpIaGBQoj0NRmLgWN870j8MEz1LUWYT+17cOIplzDtBgVZUS8hdelGp+iZUn6ZWmVb8ryED9x3/QpdrrUTZxmsb/aqFsxCVtucJlw6kP8Gr83TFsxtbGq8RtHpcoJcXiS3DEuW5WJ8a7KfJnAm+ZiOA=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=a5RG9XdsTqCMhUXRNmv+VIGaw9cjjipa73apX/176WK7f3FlQ6qWYHcpvamiM+OwpIaGBQoj0NRmLgWN870j8MEz1LUWYT+17cOIplzDtBgVZUS8hdelGp+iZUn6ZWmVb8ryED9x3/QpdrrUTZxmsb/aqFsxCVtucJlw6kP8Gr83TFsxtbGq8RtHpcoJcXiS3DEuW5WJ8a7KfJnAm+ZiOA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747249157"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=hSLVYtCvo1/KwMgs/EI66TxiL/6yGOPRErze497viKj7fMwSr3tmArHqK70zqiHfwr/KLsJqzrFWcihmjMKbAz/p64JVMUzwD8VqJxi53ytepNtyWso/6e0A5Wkr1x3P+1RuH3JyRQjHnrok1OZD1KGQ2LI4+gjc9vj/ISDJk7IelcZetaNU/bH28Pb6P2oLjumnbJ/Gfbv3Pf/MrX5ahQ=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=hSLVYtCvo1/KwMgs/EI66TxiL/6yGOPRErze497viKj7fMwSr3tmArHqK70zqiHfwr/KLsJqzrFWcihmjMKbAz/p64JVMUzwD8VqJxi53ytepNtyWso/6e0A5Wkr1x3P+1RuH3JyRQjHnrok1OZD1KGQ2LI4+gjc9vj/ISDJk7IelcZetaNU/bH28Pb6P2oLjumnbJ/Gfbv3Pf/MrX5ahQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8612   EUR  92,1439  

Новости

Больше новостей
Вы считаете, что требование к авиакомпаниям сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу - правильное?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюмени бизнесы разберут эксперты и искусственный интеллект

Искусственный интеллект выступит экспертом на Дне предпринимателя в Тюмени

​В Тюмени бизнесы разберут эксперты и искусственный интеллект
Фото: vk.com/tmninvest

День предпринимателя в Тюмени, который пройдет 27 мая в ДК «Нефтяник», обещает стать уникальной площадкой для бизнес-разбора. В качестве экспертов выступят не только опытные предприниматели и представители власти, но и искусственный интеллект. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В числе экспертов заявлены:

  • Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов
  • Предприниматель, создатель книжного клуба «Думай иначе» Мурат Нурпеисов
  • Предприниматель, руководитель Центра Доходной Недвижимости «Касьянов» и Группы Компаний «Альянс», автор проекта «Бизнес и Власть» Александр Касьянов
  • Искусственный интеллект
    • Эксперты проведут детальный анализ представленных бизнес-проектов, выявят сильные стороны и потенциал роста, разберут эффективные стратегии и предложат оптимальные решения, а также подскажут перспективные направления деятельности.

    Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на бизнес-разбор можно по ссылке, а на форум в целом – по ссылке.

    Организаторами Дня предпринимателя выступают Правительство Тюменской области и Инвестиционное агентство Тюменской области.


    нравится (0) не нравится (0)
    Сегодня в 14:57, просмотров: 91, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт 

    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL

    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL

    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL


    	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL

    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. ​Где в Сургуте живешь – там и пивной найдешь // ФОТОРЕПОРТАЖ 686
    2. ​Треугольники судьбы 616
    3. ​От пациентки до лучшей медсестры: как югорчанка стала частью команды Кардиоцентра 251
    4. ​Будьте бдительны: югорчан заманивают в псевдоинвестиции с «цифровым рублем» 222
    5. ​Семь участников ДТП: в Нижневартовске произошла массовая автоавария 206
    6. А вас я попрошу остаться 161
    7. ​Около 400 жителей Сургутского района получили именные поздравления с Днем Победы 159
    8. ​В июне россиян ждут длинные выходные: четыре дня подряд отдыха в честь Дня России 128
    9. В Тюменской области продлен особый противопожарный режим 103
    10. ​В Тюмени бизнесы разберут эксперты и искусственный интеллект 91
    1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 3413
    2. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 2983
    3. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 2908
    4. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 2786
    5. ​Новогодний бал - в пользу обороны 1441
    6. ​Муралы сильнее баннеров 1341
    7. ​«Россия пьет, и это факт»: губернатор Вологодской области вступил в спор с владельцем «Красного&Белого» 1210
    8. ​Путешествие начинается в Тюмени: благодаря региональной поддержке стартовал круиз «Жемчужина Кавказа» 1180
    9. В России продолжают отменять и задерживать авиарейсы – Сургут не исключение 1141
    10. Как сургутяне отпраздновали 9 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ 1134
    1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 6465
    2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 5325
    3. Дайте учителям учить 4878
    4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 4800
    5. Не осквернить память предшественников 4745
    6. ​Человеческое пространство 4026
    7. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 4025
    8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 3413
    9. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 3209
    10. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 2983

    последние комментарии читаемые комментируемые

    Сетевое издание siapress.ru (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика