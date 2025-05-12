​Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 5 июня

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении особого противопожарного режима в регионе до 5 июня. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что, несмотря на улучшение погодных условий, бдительность терять нельзя.

– Продлеваем особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства, – написал Александр Моор.

Губернатор отметил, что текущая погода в регионе, с прогнозируемыми дождями, кажется «противопожарной». Однако, как показывает опыт, большая часть природных пожаров возникает по вине человека, поэтому дополнительные меры предосторожности необходимы.

– Погода в регионе, конечно, сейчас «противопожарная». По прогнозам синоптиков, в ближайшее время будут идти дожди. Но наш опыт показывает, что лишних мер предосторожности не бывает. Ведь большая часть природных пожаров происходит именно по вине людей, – подчеркнул Моор.

В связи с этим, жителей Тюменской области призывают не расслабляться и строго соблюдать правила пожарной безопасности. В регионе по-прежнему запрещено посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах и личных подворьях. Нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 5 апреля. За это время в регионе проведена масштабная работа по подготовке к пожароопасному сезону. Уже проложено более 1500 километров новых противопожарных минерализованных полос и расчищено свыше 1100 км. В планах на этот год – создание и прочистка более 20 тысяч километров минерализованных полос, а также строительство и реконструкция 122,5 километра лесных дорог.