Электронные повестки начали вручать официально: тестовый режим снят

В России полноценно заработал реестр электронных повесток. Как сообщают СМИ, с сайта воинского учета исчезла пометка о тестовом режиме.

«Повестка будет считаться автоматически врученной спустя неделю со дня ее размещения в реестре. Уведомление будет появляться в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Таким образом, уклонение от вручения повестки становится невозможным», – ранее рассказал в интервью siapress.ru юрист Дамир Мухаметьянов.

В реестр воинского учета включат:

1. Паспортные данные.

2. Сведения о здоровье.

3. Отсрочки от призыва.

4. Электронные повестки.

5. Явки (или неявки) в военкомат.

6. Данные по обжалованию решений.

Напоминаем, что реестр воинского учета и реестр повесток заработал в тестовом режиме в сентябре 2024 года. Электронные уведомления получили жители Рязанской и Сахалинской областей, а также в республике Марий Эл.