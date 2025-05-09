Легендарный И-16 снова в небе России

На видео – легендарный истребитель И-16, с которого началась Великая Отечественная война для советской авиации. Кадры опубликовал телеграм-канал «Красивые самолеты».

И-16 был создан выдающимся советским авиаконструктором Николаем Поликарповым и стал символом отечественной авиации 1930-х годов. Это был первый в мире серийный истребитель с убирающимся шасси и свободнонесущим монопланом, что сделало его настоящей революцией в авиации.

Производство И-16 велось с 1934 по 1942 год. Самолет развивал скорость до 450-490 км/ч в зависимости от модификации. Вооружение включало пулеметы калибра 7,62 мм, а поздние версии оснащались 20-мм пушками. Экипаж – один человек.

Компактный, с коротким фюзеляжем и высокой маневренностью, И-16 получил прозвище «ишак» за внешность и сложность в управлении. Из-за задней центровки самолет мог легко уйти в штопор, поэтому требовал от пилота больших навыков.

И-16 применялся в Гражданской войне в Испании, где получил прозвище «Моска», а также в боях на Халхин-Голе и в Советско-финской войне. К началу Великой Отечественной он уже уступал по характеристикам новым немецким истребителям, но оставался на вооружении.

Сегодня сохранившиеся И-16 – музейные экспонаты или редкие участники авиашоу. Один из них и запечатлен на видео.