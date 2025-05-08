В Якутии нашли крупнейший алмаз ювелирного качества в истории России

В Якутии добыли самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества. Вес кристалла фантазийного янтарного цвета составляет 468,30 карата, его размеры – 56×54×22 мм. Уникальную находку сделали специалисты компании АЛРОСА.

«2025 год совершенно точно займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. В начале апреля мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет. И в этом же году природа подарила такую невероятную находку. На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России», – заявил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

Он отметил, что находка особенно символична, так как была сделана в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в компании приняли решение присвоить алмазу имя в честь юбилейной даты.