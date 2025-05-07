Новый ФАП открылся в Тобольском районе

Жители деревни Маслова Тобольского района получили доступ к современной медицинской помощи: там открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный по последнему слову техники.

Новый SMART-ФАП, построенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, представляет собой модульное здание площадью более 80 квадратных метров. Он полностью адаптирован для приема пациентов с ограниченными возможностями передвижения, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Внутри ФАПа расположены кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет и санитарная комната. Однако главное – это современное оснащение и телемедицинские возможности.

– Строительство прошло с опережением графика, а планы по развитию медицинской инфраструктуры в Тобольском районе реализуются быстрее, чем ожидалось. В ближайшее время такие же SMART-ФАПы появятся и в других населенных пунктах муниципалитета, – заявил главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Благодаря телемедицинским технологиям, специалисты ФАПа смогут оперативно консультироваться с врачами Областной больницы № 3 и передавать результаты исследований в режиме онлайн. Это позволит жителям деревни Маслова получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населенного пункта.