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​В Тюменской области расширили зону ЧС из-за паводка

Паводок в Тюменской области: режим ЧС расширен, жителям пообещали выплаты

​В Тюменской области расширили зону ЧС из-за паводка
t.me/av_moor

Число населенных пунктов в Тюменской области, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка, выросло до 15. Губернатор Александр Моор объявил о расширении географии ЧС, включив в список новые села и деревни в Абатском и Ишимском районах, а также частично город Ишим.

В зону подтопления в Ишиме попали девять садовых товариществ. Жители пострадавших населенных пунктов смогут получить единовременную помощь в размере 15 675 рублей при соблюдении одного из трех условий: невозможность проживания в своих домах, прерванное транспортное сообщение с другими населенными пунктами или нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что режим ЧС позволит оперативно принимать решения для борьбы с паводком:

– Режим ЧС позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий с использованием финансовых средств и материальных ресурсов из резервных фондов.

Жителям затопленных территорий рекомендуется следить за новостями и соблюдать рекомендации спасателей.


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07 мая в 23:31, просмотров: 164, комментариев: 0
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