Тюменцам рассказали, как принять участие в акции «Сад памяти»

В Тюменской области акция «Сад памяти», посвященная 80-летию Великой Победы, пройдет в особом формате, но с неизменной целью – увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны. Несмотря на действующий особый противопожарный режим и временный запрет на посещение лесов, посадка деревьев в память о павших состоится во всех лесничествах региона.

Лесоводы и специалисты по лесовосстановлению приложат все усилия, чтобы акция состоялась, несмотря на ограничения. Центральное мероприятие запланировано на 17 мая в Тюменском районе, на территории Тахталинского участкового лесничества, рядом с деревней Якуши. В нем примут участие представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», члены региональных отделений «Фонда защитников Отечества» и «Комитета семей воинов Отечества», символизируя единство поколений в памяти о героях.

Департамент лесного комплекса Тюменской области подчеркивает, что жители региона также могут стать частью этого масштабного проекта. Каждый может посадить свое «дерево памяти» у дома, на даче, возле школы или офиса. Важно отметить это место на интерактивной карте на сайте сад-памяти.рф, чтобы дерево стало частью большого живого памятника, объединяющего людей в благодарности к тем, кто подарил нам мир.

Осенью, по окончании пожароопасного сезона, планируется провести масштабные посадки деревьев с участием трудовых коллективов, школьников, студентов и всех желающих внести свой вклад в восстановление и приумножение лесов родного края.

По вопросам участия в акции можно обратиться к главному специалисту департамента лесного комплекса Алине Константиновне Орловской по телефону: (3452) 427-490 или по электронной почте OrlovskayaAK@72to.ru.