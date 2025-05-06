Тюменская область борется с паводком: где вода отступает, а где еще прибывает

На большей части территории Тюменской области, подверженной паводку, наблюдается стабилизация и снижение уровня воды. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, предоставив свежие данные по ситуации.

– Практически на всех участках, которые могли вызвать тревогу, вода почти прекратила рост или пошла на спад, – сообщил глава региона, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Положительная динамика отмечена в селах Казанское и Ильинка, где уровень воды снизился на несколько сантиметров, достигнув отметок в 676 и 810 сантиметров соответственно. В Ишимском районе также наблюдаются обнадеживающие прогнозы. В Ларихе, где ранее был зафиксирован значительный рост уровня воды, сейчас отмечается его снижение на четыре сантиметра. В самом Ишиме рост уровня воды составил всего три сантиметра, достигнув отметки в 945 см. Учитывая прежние темпы подъема воды, можно говорить о приближении к пику паводка в этом районе.

– Учитывая, что ранее здесь вода прибывала на десятки сантиметров в сутки, можно отметить пик паводка, – подчеркнул губернатор Моор.

В Абатском районе рост уровня воды продолжается. В райцентре уровень поднялся на 21 сантиметр за сутки, достигнув отметки в 849 см. В селе Банниково вода поднялась на 42 сантиметра, до отметки в 853 см.

– Продолжаем следить, – заверил губернатор.

Под водой пока остаются несколько автомобильных дорог в Ишимском районе, но власти ожидают скорого схода воды и восстановления движения. Масштаб повреждений дорожного полотна будет оценен после понижения уровня воды.

Губернатор также отметил, что все дамбы и насыпи справляются со своими задачами, и подчеркнул, что за последние восемь лет, начиная с паводка 2017 года, была проведена большая работа по минимизации ущерба от стихии.

– Постарались учесть опыт предыдущих годов при подготовке к паводку, – заявил Александр Моор. Он заверил жителей, что правительство продолжает контролировать ситуацию и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.