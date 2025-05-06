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​Губернатор Моор провел прием граждан и взял ряд вопросов под личный контроль

Дорогу в Ялуторовске отремонтируют по просьбе горожан

​Губернатор Моор провел прием граждан и взял ряд вопросов под личный контроль
t.me/av_moor

Долгожданный ремонт участка дороги на улице Авиаторов в Ялуторовске будет произведен уже летом 2025 года. Такое поручение отдал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги приема жителей региона по личным вопросам.

Этот участок, расположенный от улицы Плодовой до улицы Олимпийской, находился в неудовлетворительном состоянии, вызывая обоснованные жалобы у местных жителей.

С просьбой о ремонте дороги к главе региона обратилась ялуторовчанка Светлана Орлова. Она рассказала, что отсыпанная щебнем дорога, особенно после зимнего периода, пришла в плохое состояние, на ней образовались многочисленные ямы, затрудняющие движение и создающие небезопасные условия для водителей и пешеходов.

– Дорожное покрытие приведут в порядок к концу июля, – заверил губернатор, взяв решение проблемы под личный контроль.

Ремонт дороги в Ялуторовске – не единственное решение, принятое губернатором по итогам приема граждан. В селе Омутинском к тому же сроку будет проложен новый 25-метровый тротуар к недавно открывшемуся входу в детский сад «Звездочка». С такой инициативой от лица родителей обратилась к губернатору Анастасия Безрукова.

Александр Моор также не оставил без внимания личные просьбы о помощи. Ветерану труда из Ярковского района Анисе Ниятбаковой будет оказана необходимая помощь в строительстве новой бани. А пенсионерке из села Нижняя Тавда Татьяне Плотниковой, трое сыновей которой в настоящее время участвуют в специальной военной операции, выделят финансовые средства на замену кровли.

Губернатор подчеркнул, что выполнение всех данных поручений он берет на личный контроль.


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06 мая в 22:17, просмотров: 170, комментариев: 0
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