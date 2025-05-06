Иностранные компании наращивают регистрацию брендов в России

В 2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило досанкционный уровень на 18%. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Беларуси, а также новые игроки, не регистрировавшие знаки до 2022 года, например, из ОАЭ. Об этом говорят результаты совместного исследования ВТБ и компании «Онлайн Патент».

В рамках исследования эксперты проанализировали заявки иностранных компаний и физических лиц, поданные на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. Всего в этот период нерезиденты оформили около 50 тысяч заявок. В 2022 году их количество сократилось на четверть по сравнению с 2021 годом – до 7,6 тысяч. В 2024 году количество заявок составило 11,8 тысяч и превысило досанкционный уровень на 18%.

В общем объеме заявок от зарубежных компаний за последние пять лет каждая десятая относится к сфере электроники, еще 8% приходится на оптовую и розничную торговлю, около 7% – на косметические товары. В топ-5 сфер по активности входят индустрия моды и фармацевтика – по 6% в числе заявок.

– Развитие российского рынка открывает новые возможности для иностранных компаний, особенно из стран Азии и СНГ. Они активно регистрируют бренды, стремятся закрепиться в освободившихся нишах и нарастить свое присутствие в перспективных секторах экономики. Параллельно с этим мы наблюдаем повышение интереса к развитию собственного бренда со стороны российского бизнеса, который стал осознаннее подходить к защите интеллектуальной собственности, – отметил старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

– Некоторые готовят почву для возвращения – регистрируют товарные знаки, чтобы в будущем иметь возможность быстро возобновить деятельность в России, – добавила генеральный директор «Онлайн Патент» Алина Акиншина.