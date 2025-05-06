В Вологодской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя

Глава Вологодской области Георгий Филимонов резко прокомментировал слова совладельца сети алкомаркетов «Красное&Белое» Сергея Студенникова о якобы «трезвой стране». По мнению губернатора, подобные заявления идут вразрез с реальной картиной, подтвержденной статистикой Минздрава, МВД, Росстата и Минэкономразвития, передает РБК.

«Говорить, что Россия не пьет, ‒ противоречить здравому смыслу и статистике Минздрава, данным МВД, Росстата и Минэкономразвития. Это глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет, и более того, допускать такие формулировки публично», ‒ заявил в интервью РБК глава Вологодской области.

В частности, он назвал владельцев алкомаркетов «соавторами алкогольного терроризма» и обвинил их в содействии демографической деградации страны.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: теперь в будни спиртное можно приобрести только с 12:00 до 14:00. При этом рестораны и бары под эти ограничения не попадают. Инициатива уже привела к закрытию 230 из 610 алкомаркетов. Из федеральных сетей, таких как «Красное&Белое» и «Бристоль», прекратили работу 144 точки.

По словам Филимонова, первые два месяца действия закона дают обоснованный оптимизм. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 34%, число пострадавших ‒ на 40%. Также уменьшилось количество случаев распития спиртного в запрещенных местах на 32,5% и появления в состоянии опьянения ‒ на 34,7%.

Губернатор отметил, что власти предлагают бизнесу альтернативу ‒ перепрофилирование точек в заведения общепита с субсидируемыми кредитами до пяти млн рублей.

Филимонов также признал возможные налоговые потери от инициативы ‒ до 500 млн рублей в год, но считает этот шаг оправданным: «Мы сознательно пошли на этот шаг, потому что жизни и здоровье людей важнее».