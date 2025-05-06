Россиян предупреждает о росте случаев мошенничества, связанных с путешествиями

Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.

В период майских праздников ВТБ предупреждает о сезонном росте случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов.

Сейчас многие россияне начинают планировать свои поездки, а мошенники активно рекламируют фейковые сайты в интернете, заманивая пользователей предложениями о “выгодных” ценах на авиабилеты и туры.

Доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и информацию банковских карт для оформления покупки. Злоумышленники получают оплату, и даже отправляют подтверждение о покупке. Только в аэропорту, пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Что должно насторожить:

Низкие цены на авиабилет или туристическую путевку. Неофициальные источники, например, ссылки из писем или сообщений из мессенджеров. Срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы заставить жертву принять решение быстро.

– Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более «актуальными» у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки, — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.