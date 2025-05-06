Россия готовится к международным требованиям по снижению выбросов CO₂

С 2027 года авиакомпании, выполняющие международные рейсы, будут обязаны сокращать выбросы углекислого газа − такие требования вводит ICAO (Международная организация гражданской авиации). В Госдуме опасаются, что это приведет к росту цен на билеты и логистику, и предлагают запустить в России собственное производство низкоуглеродного авиатоплива, сообщают в РБК.

По информации издания, депутат Юрий Станкевич направил соответствующие обращения в Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и Минэкономразвития. Он напомнил, что в рамках международной системы CORSIA, начиная с 2027 года, авиаперевозчики будут платить за выбросы CO₂ сверх установленного порога (85% от уровня 2019 года).

«Дополнительные затраты авиакомпаний могут быть переложены на пассажиров в виде повышения цен на билеты. Кроме того, это может вызвать рост цен на авиагрузоперевозки, что особенно затронет срочные грузы, такие как фармацевтика и скоропортящиеся продукты, а также вызовет увеличение нагрузки на другие виды транспорта», − говорится в письмах депутата.

Станкевич считает, что избежать последствий поможет развитие в России производства низкоуглеродного или устойчивого топлива − LCAF или SAF. Однако, как отмечает РБК, сейчас сертификацией таких видов топлива занимаются лишь зарубежные структуры из «недружественных стран» − Германии, Швейцарии и Японии. Поэтому, по словам депутата, необходимо создать в России собственную систему сертификации, которую признает ICAO.

Минэнерго в ответе на депутатский запрос подтвердило, что в России пока нет единой методики расчета выбросов парниковых газов при производстве топлива LCAF. Замминистра Павел Сорокин указал:

«Только после разработки такой методики у Минэкономразвития появится точная информация о возможности производства или необходимости внедрения дополнительных мероприятий».

Также в материале говорится, что направление по производству устойчивого топлива SAF из биосырья курирует Минпромторг. В частности, сейчас идет разработка предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Топлива для реактивных двигателей. Компонент, обеспечивающий соответствие принципам устойчивого развития. Технические условия».

Также Росстандарт рассматривает вопрос верификации низкоуглеродного авиационного топлива. А подведомственное министерству ФГУП ГосНИИ ГА совместно с нефтяниками ведет научно-исследовательскую работу по оценке возможности применения в составе отечественного топлива для реактивных двигателей компонентов, снижающих углеродный след.

Чтобы в будущем российское низкоуглеродное топливо могло быть признано ICAO и использоваться в международных рейсах, Минтранс предлагает развивать три ключевых направления: госрегулирование, техническое нормирование и само производство. Об этом говорится в письме замглавы Минтранса Владимира Потешкина, с которым ознакомился РБК.

В части госрегулирования предлагается создать специальный орган, который займется формированием государственной политики в сфере декарбонизации авиатоплива, разработать национальную систему сертификации топлива LCAF и SAF с учетом требований ICAO, а также информировать организацию о проделанной работе для дальнейшего признания российских сертификатов.

В области техрегулирования Минтранс предлагает внести изменения в технический регламент Таможенного союза и разработать отдельный национальный стандарт на реактивное топливо, содержащее синтезированные углеводороды.

На уровне производства планируется разработка отечественных технологий создания топлива LCAF и компонентов для SAF. Также необходимо провести исследования опытных партий с участием научных институтов для подтверждения качества, безопасности и летной годности. В случае положительных результатов − наладить промышленное производство.