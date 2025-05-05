В Тюмени шестилетний мальчик выпал из окна второго этажа

С наступлением тепла открытые окна стали серьезным риском для детей. В департаменте здравоохранения Тюменской области призвали родителей и опекунов к повышенной бдительности и напомнили о мерах безопасности, которые помогут предотвратить трагедию.

В минувшие выходные бригада тюменской скорой помощи выезжала к 6-летнему мальчику, упавшему со второго этажа. По словам очевидцев, ребенок приземлился на ноги, а затем упал на спину. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибы.

– Первое – объясните ребенку, почему нельзя подходить к открытому окну и какова опасность падения, второе – установите на окна защитные механизмы, такие как оконные замки, стопоры, детские блокираторы, – настоятельно рекомендует врач скорой медицинской помощи, выезжавший на вызов к пострадавшему ребенку.

Медики подчеркивают, что в случае падения ребенка с высоты важна каждая секунда.

Алгоритм действий при оказании первой помощи:

Оцените ситуацию: убедитесь в безопасности места происшествия.

Вызовите скорую помощь: немедленно наберите 103, если ребенок потерял сознание, у него кровотечение или другие серьезные симптомы.

Успокойте ребенка: если он в сознании, поговорите с ним и постарайтесь выяснить, где он чувствует боль и какие у него жалобы. Не давайте ему есть или пить.

Остановите кровотечение: приложите чистую ткань или бинт к открытой ране и нажмите на нее, либо наложите жгут.

Не перемещайте ребенка: если нет угрозы возгорания или падения предметов сверху, не пытайтесь двигать ребенка, вправлять вывихи или переломы.

Контролируйте состояние: регулярно проверяйте дыхание и сознание ребенка до прибытия медиков. Будьте готовы к проведению сердечно-легочной реанимации.

Врачи призывают жителей региона не пренебрегать мерами безопасности и проявлять особую внимательность к детям, особенно в период теплой погоды, когда окна чаще остаются открытыми. Помните, что предотвратить трагедию гораздо легче, чем бороться с ее последствиями.