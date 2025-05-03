Россиянам напомнили об ответственности за сбор особо ценных грибов

Перед походом в лес стоит внимательно изучить перечень редких и охраняемых видов – иначе за сбор одного мацутакэ можно получить уголовную ответственность. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, гриб рядовка мацутакэ относится к особо ценным видам. Произрастает он на Кавказе, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Сахалине. За его незаконный сбор грозит наказание по статье 260.1 УК РФ.

«За сбор могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей», – рассказала Георгиева.

Кроме того, за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу РФ или охраняются международными договорами РФ, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП РФ – штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией и орудий сбора.

Юрист посоветовала грибникам заранее ознакомиться с актуальным списком охраняемых видов, чтобы избежать неприятностей и не превратить прогулку в лес в дело с судебными последствиями.