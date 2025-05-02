В мае российские школьники вместо звонков будут слушать «Катюшу», «Смуглянку» и другие песни военных лет

В мае в российских школах во время перемен вместо обычных звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Школьникам включат фрагменты известных композиций таких как «Катюша», «Смуглянка», «Казаки в Берлине» и другие. Акция проводится в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы – это священный праздник для всей нашей страны, для каждой семьи. Мы помним тех, кто защитил Родину в годы войны, кто подарил нам мир. Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция «Мелодии вместо звонков» позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Проект «Мелодии вместо звонков» действует в школах с ноября 2024 года. Его цель – через музыку знакомить учеников с культурным и историческим наследием страны.