Читатели siapress.ru обсудили идею лимита на домашние задания для школьников

По данным Минпросвещения РФ, ученики первого класса должны тратить на домашнее задание не более одного часа, второго и третьего классов – до полутора часов, а четвертого – до двух часов в день.

СИА-ПРЕСС провел опросы среди читателей, чтобы узнать, как они относятся к данному предложению. В голосовании на сайте приняли участие 101 человек. Результаты распределились так: 43,6% респондентов высказались за введение лимита времени на домашние задания, столько же – 43,6% – оказались против. 12,9% выбрали ответ «Не знаю».

В опросе в телеграм-канале siapress.ru, где проголосовали 43 человека, мнения разделились иначе.

Подавляющее большинство – 58% – выбрали вариант «Да», 28% участников оказались против инициативы, а еще 14% не определились с позицией.

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