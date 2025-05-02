В Анненкирхе установили систему «Диагностика грехов», объединяющую религиозные традиции с мемами и поп-культурой

В Санкт-Петербурге в церкви Анненкирхе появилась инновационная цифровая исповедальня под названием «Диагностика грехов». Это оригинальное решение соединяет традиции исповеди с современными элементами мемов и поп-культуры, предлагая свежий взгляд на привычный процесс покаяния, пишет группа «Это Питер, детка!» во ВКонтакте.

Теперь, если кто-то решит исповедаться, система сама предложит список возможных грехов для выбора. Среди них такие как «не верил в Бога», «не уважал родителей», «позволял себе гордыню», «завидовал успеху других», «часто злоупотреблял алкоголем», «переедал», «сплетничал», «не возвращал долги», «верил в гороскопы» и многие другие.

Исповедаться онлайн можно до 1 июня.