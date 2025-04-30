В Сорокинском районе состоялась межмуниципальная встреча инвестиционных команд

В Сорокинском районе Тюменской области прошла межмуниципальная встреча инвестиционных команд, объединившая представителей Инвестиционного агентства и глав нескольких районов региона (Сорокинский, Ишимский, Викуловский), а также специалистов из Абатского района и города Ишима.

Встреча, организованная по территориальному принципу для повышения эффективности, стала важным шагом в стратегии развития региона. Участники обсудили возможности создания совместных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, животноводства и туризма, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции межмуниципальное сотрудничество становится ключевым фактором экономического роста. Согласованная стратегия развития, эффективная инфраструктура и квалифицированные кадры – вот что привлекает инвесторов.

Глава Сорокинского района Александр Агеев добавил, что совместные проекты – это эффективный инструмент развития территорий.

Встреча позволила выявить потенциал районов и наметить пути реализации совместных инициатив.