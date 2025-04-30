Заболеваемость алкоголизмом в Тюменской области снизилась на 6,3%

В Тюмени состоялась областная научно-практическая конференция психиатров-наркологов, на которой почти сотня ведущих специалистов обсудили новые технологии совместной работы наркологов и врачей первичного звена. Главная цель – повышение эффективности профилактики и раннего выявления зависимостей.

Главный врач областного наркологического диспансера Виталий Андреев открыл конференцию с обнадеживающей статистикой: в 2024 году заболеваемость алкоголизмом снизилась на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, а количество отравлений алкоголем, особенно со смертельным исходом, значительно уменьшилось за последние пять лет. Первичная заболеваемость наркоманией также продемонстрировала снижение на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

Это говорит об эффективности профилактических мер и работы наркологической службы, а также о повышении культуры потребления алкоголя среди населения.

Однако, несмотря на позитивные тенденции, специалисты подчеркивают необходимость усиления работы по профилактике зависимостей. Особое внимание было уделено проблеме курения электронных сигарет среди молодежи. Профессор Татьяна Раева отметила, что основными потребителями электронных курительных устройств являются молодые люди в возрасте до 30 лет, что требует новых подходов к профилактике и информированию.

Конференция стала важной площадкой для обмена опытом и выработки совместных стратегий борьбы с зависимостями, объединив усилия наркологов и врачей первичного звена в регионе.