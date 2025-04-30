Тюменцы завоевали медали на Кубке России по танцам на колясках

Тюменские спортсмены ярко проявили себя на Кубке России по танцам на колясках, прошедшем в Екатеринбурге. Более 200 участников из 16 регионов страны соревновались за звание лучших, и тюменская команда показала достойные результаты, завоевав несколько призовых мест.

– Участие наших спортсменов стало возможным благодаря профессиональной подготовке в рамках реализации проекта «Танцы без границ», получившего поддержку по итогам конкурса на предоставление гранта Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году, – рассказали в областном департаменте социального развития.

Среди отличившихся:

Антон Дементьев: серебро в произвольной программе среди юниоров (2 класс)

Руслан Карымов: серебро в общей программе среди юниоров (2 класс)

Александр Скобелев и Наталья Жила: серебро в европейской программе (комби, 2 класс)

Полина Мазанова: серебро в общей программе среди детей (2 класс)

Жасмин Бикбаева: бронза в произвольной программе среди юниоров (2 класс)

Руслан Карымов и Сабина Сазонова: серебро в произвольной программе (дуэт, 2 класс)

Президент Федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области Виктор Погорелов отметил не только медалистов, но и юную дебютантку Кубка России, 6-летнюю Дарину Ширковец, чье выступление покорило сердца зрителей.