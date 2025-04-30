«Деловая Россия» и соцслужба Тюменской области договорились о сотрудничестве

«Деловая Россия» и Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Этот альянс обещает стать мощным импульсом для развития социальной сферы региона.
Соглашение предусматривает активное участие предпринимателей в повышении квалификации сотрудников социальных учреждений. Члены «Деловой России» будут делиться своими знаниями в области управления, маркетинга и инноваций, что позволит вывести работу социальных организаций на новый уровень эффективности.
– Партнерство открывает новые возможности для развития социальной сферы в регионе. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы и поддержку для реализации важных соцпроектов, – отметила президент Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области Маргарита Бабушкина.
В рамках сотрудничества планируется реализация целого ряда совместных инициатив:
- Развитие благотворительности и волонтерского движения, ориентированных на оказание помощи особо нуждающимся гражданам.
- Создание условий для самореализации жителей домов социального обслуживания в творчестве, спорте и других направлениях.
- Повышение профессиональных компетенций сотрудников социальных организаций за счет обмена опытом и проведения обучающих мероприятий.