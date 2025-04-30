«Деловая Россия» и соцслужба Тюменской области договорились о сотрудничестве

«Деловая Россия» и Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на улучшение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Этот альянс обещает стать мощным импульсом для развития социальной сферы региона.

Соглашение предусматривает активное участие предпринимателей в повышении квалификации сотрудников социальных учреждений. Члены «Деловой России» будут делиться своими знаниями в области управления, маркетинга и инноваций, что позволит вывести работу социальных организаций на новый уровень эффективности.

– Партнерство открывает новые возможности для развития социальной сферы в регионе. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы и поддержку для реализации важных соцпроектов, – отметила президент Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области Маргарита Бабушкина.

В рамках сотрудничества планируется реализация целого ряда совместных инициатив: