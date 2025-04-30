Паводок в Тюменской области может побить рекорд 2017 года

В Тюменской области продолжается подъем воды в реке Ишим. За последние сутки в селе Ильинка Казанского района уровень воды увеличился еще на 12 сантиметров и уже превышает отметку «опасного явления» на 15 см. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

«На кадрах с дронов, которые получаю каждый день, хорошо видно, что воды стало значительно больше. Местами река вплотную подошла к дамбам и насыпям, которые защищают населенные пункты», ‒ отметил он.

По словам главы региона, метеорологи прогнозируют, что в этом году уровень воды в Казанском районе превысит показатели 2017 года, когда в Ильинке река поднялась до отметки 835 см.

Пик паводка, как отметил Александр Моор, еще впереди. Власти продолжают мониторить ситуацию и готовятся к ее возможному осложнению.