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​Тюменские школьники заглянули в будущее: «Урок Цифры» раскрыл тайны квантовых технологий

Для тюменских школьников провели «Урок Цифры», посвященный квантовым вычислениям

​Тюменские школьники заглянули в будущее: «Урок Цифры» раскрыл тайны квантовых технологий
Фото: admtyumen.ru

Школьники Тюмени получили уникальную возможность прикоснуться к передовым технологиям будущего. 28 апреля 100 учеников 10-х классов школы №88 приняли участие в «Уроке Цифры», посвященном квантовым вычислениям и материалам.

Лектором выступила Дарья Сокол, младший научный сотрудник Российского квантового центра и аспирант МФТИ, которая не только объяснила сложные концепции квантовой механики, но и сделала это доступно и интересно для подростков.

Самым запоминающимся моментом для многих, вероятно, стало объяснение знаменитого мысленного эксперимента – кота Шредингера. Этот парадокс, иллюстрирующий особенности квантовой суперпозиции, обычно преподносится как сложная абстракция, но, судя по отзывам участников, Дарья Сокол сумела преподнести его так, чтобы школьники смогли понять основные принципы квантовой механики.

Урок не ограничился только теоретическим материалом: ученики также прошли увлекательный тест-квиз, определив трёх победителей, получивших памятные призы от госкорпорации «Росатом».

– Сегодня технологии развиваются стремительно, и именно квантовые вычисления станут основой многих отраслей будущего. Чем раньше дети начнут знакомиться с этими направлениями, тем больше у них будет шансов реализовать себя в самых передовых профессиях. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие направит ребят на выбор подходящей им профессии, – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.


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29 апреля в 21:56, просмотров: 229, комментариев: 0
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