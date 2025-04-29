В селе Упорово открылась современная поликлиника, оснащенная по последнему слову техники

Жители села Упорово Тюменской области получили в свое распоряжение полностью обновленную поликлинику. Капитальный ремонт филиала Областной больницы №12 проведен в рамках национального проекта «Демография» (Программа модернизации первичного звена здравоохранения), и результат превзошел все ожидания. Здание не только обзавелось новым фасадом и современным ремонтом, но и получило полную замену всех инженерных коммуникаций.

Главный врач Областной больницы №12 Николай Сипачев отметил, что все работы были завершены в срок, а модернизированные площади теперь соответствуют всем стандартам современного здравоохранения. Поликлиника оснащена новым медицинским оборудованием и комфортабельной мебелью.

Примечательно, что в обновленной поликлинике работает широкий спектр специалистов: от терапевта и хирурга до онколога, офтальмолога и даже психиатра-нарколога. Это позволит жителям села получать качественную медицинскую помощь практически по всем профилям, не выезжая в город. Упоровская поликлиника – яркий пример того, как национальные проекты преображают жизнь в сельской местности, улучшая доступность медицинских услуг и качество жизни населения.