Тюменский строительно-индустриальный кластер: сотрудничество вместо конкуренции

Тюменский строительно-индустриальный кластер, объединяющий 75 предприятий из пяти регионов России, демонстрирует впечатляющие результаты благодаря переходу от конкуренции к сотрудничеству. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ялуторовск, где он встретился с представителями кластера на производственной площадке группы компаний «Партнер».

– Кластерная модель позволяет перейти от конкуренции к сотрудничеству и кооперации. Строительный комплекс активно развивается во всей России, в том числе и в Тюменской области. От него во многом зависит вся экономика. В этом смысле наш регион для строительной сферы очень привлекателен, – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что кластер открыт для инвесторов из других регионов и приветствует сотрудничество между тюменскими компаниями и предприятиями из других регионов страны. Александр Моор подчеркнул перспективность работы в кластере и его важную роль в поиске новых ниш и реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области:

– Мы интересны для инвесторов из других регионов, но при этом имеем большое количество наших, тюменских предприятий, которые подают пример успешного развития. Поэтому сегодня мы видим большой потенциал для сотрудничества между тюменскими компаниями и предприятиями из других регионов нашей страны. Работа в кластере совершенно точно перспективна и более эффективна. Еще одна его важная задача – поиск новых ниш и реализация новых инвестиционных проектов на территории Тюменской области.