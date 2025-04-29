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​АО «Транснефть ‒ Сибирь» провело конкурс «День безопасности труда»

Работники «Транснефть ‒ Сибирь» соревновались в знаниях правил безопасности, оказании первой помощи и применении средств защиты

​АО «Транснефть ‒ Сибирь» провело конкурс «День безопасности труда»
Фото: ​АО «Транснефть ‒ Сибирь»

АО «Транснефть ‒ Сибирь» провело профессиональный конкурс «День безопасности труда» среди работников подразделений. Мероприятие традиционно проходило в преддверии международного Дня охраны труда на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (учредитель ‒ АО «Транснефть ‒ Сибирь»).

Конкурс проводится с целью формирования и укрепления системного подхода к повышению культуры и ответственности каждого сотрудника за соблюдением требований безопасности на производстве.

В состязании принимали участие десять команд, представляющих структурные подразделения компании, всего ‒ 50 человек. Конкурсанты демонстрировали знания в области охраны труда на производстве, навыки оказания первой помощи пострадавшему, умение применять средства индивидуальной защиты.

По итогам конкурса в общекомандном зачете первое место заняла команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах, на втором ‒ Сургутское управление магистральных нефтепроводов (УМН), третье место ‒ у представителей Ноябрьского УМН.

«Команда СУПЛАВ ответственно готовилась к этому соревнованию, планировали точно войти в тройку лучших, а в итоге стали первыми. Но это тот случай, когда важна не победа, а участие, ведь охрана труда, безопасность на рабочем месте это как личный вклад каждого работника «Транснефть Сибири», так и заслуга всего коллектива предприятия. Мелочей здесь не бывает, каждое правило проверено практикой», ‒ сказал капитан команды Денис Галанин.

Традиционно во время торжественного закрытия были объявлены победитель и призеры производственного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда АО «Транснефть ‒ Сибирь» по результатам работы в 2024 году. Первое место занял коллектив ЛПДС «Пур-Пе» (Ноябрьское УМН), второе ‒ НПС «Раскино» (Нижневартовское УМН), на третьем ‒ ЛПДС «Урьевская» (Сургутское УМН).

Кроме того, среди работников был проведен творческий конкурс на лучший «Оригинальный защитный костюм». Путем общего голосования победителями стали сотрудники Ноябрьского УМН Татьяна Чернова и Илья Макуха, авторы костюма «ОТбот» ‒ цифровой помощник по охране труда».

«Конкурс «День безопасности труда» в нашей компании проводится с 2015 года. В нем принимают участие работники разных профессий. Компания «Транснефть» многое делает в направлении охраны труда, обеспечения безопасности производственных объектов. Ежегодно направляются значительные средства на приобретение специальной одежды, современных и эффективных средств индивидуальной защиты. Работники проходят обучение в области охраны труда. Приоритетом компании является не только бесперебойная транспортировка нефти и нефтепродуктов, но также здоровье и жизнь наших работников», ‒ сказал генеральный директор АО «Транснефть ‒ Сибирь» Рустэм Исламов.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 239, комментариев: 0
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