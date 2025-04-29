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Педагоги не должны проводить более шести уроков в день – Минпросвещения

В России нормируют учебную нагрузку для педагогов

Педагоги не должны проводить более шести уроков в день – Минпросвещения
Фото: медиасток.рф

Министерство просвещения РФ установило максимально допустимую учебную нагрузку для педагогов – не более 5-6 уроков в день. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей, передает ТАСС.

«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки – это средняя нагрузка на педагога – 5-6 уроков, не больше», – заявил министр.

Он также подчеркнул необходимость внедрения единых типовых регламентов работы школ. По его словам, сейчас Минпросвещения направляет рекомендательные штатные расписания, однако для закрепления этих норм требуются законодательные изменения.


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29 апреля в 15:00, просмотров: 616, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
29 апреля в 22:45
Сергей Кравцов не знает,что на ставку -есть нечего,а на две -некогда.

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