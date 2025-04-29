В России нормируют учебную нагрузку для педагогов

Министерство просвещения РФ установило максимально допустимую учебную нагрузку для педагогов – не более 5-6 уроков в день. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей, передает ТАСС.

«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки – это средняя нагрузка на педагога – 5-6 уроков, не больше», – заявил министр.

Он также подчеркнул необходимость внедрения единых типовых регламентов работы школ. По его словам, сейчас Минпросвещения направляет рекомендательные штатные расписания, однако для закрепления этих норм требуются законодательные изменения.