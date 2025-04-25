Ключевая ставка 21% сохранится как минимум до лета

Центробанк России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Причина – все еще высокое инфляционное давление, несмотря на наметившуюся тенденцию к его снижению.

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», − сообщает Банк России.

Центробанк планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию к цели к 2026 году. В базовом сценарии прогнозируется, что средняя ставка в 2025 году останется в диапазоне 19,5-21,5%, а в 2026 году снизится до 13,0-14,0% годовых.

Также ожидается, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит уменьшится. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0−8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», − добавили в ЦБ.

По предварительным данным, годовая инфляция на 21 апреля составила 10,3%.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 6 июня 2025 года.