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​Объявлено о запуске нового сезона проекта «Бабушкин ВОРКАУТ. Продленка» в Тюмени

Тюменцам 55+ предлагают стать фитнес-инструкторами и тренировать соседей прямо во дворе

​Объявлено о запуске нового сезона проекта «Бабушкин ВОРКАУТ. Продленка» в Тюмени
vk.com/dsr72

Благотворительный фонд «Старшее поколение» запускает новый сезон проекта «Бабушкин ВОРКАУТ. Продленка», победившего в грантовом конкурсе «Спорт для всех!» Владимира Потанина. Проект направлен на вовлечение тюменцев старшего возраста в активный образ жизни и соответствует целям национального проекта «Семья», рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

В рамках проекта тюменцам старше 55 лет предлагают освоить профессию «Спорт инструктор с 0» и начать проводить тренировки для своих соседей прямо во дворе.

В мае начнется обучение по 10 адаптированным направлениям, включая не только привычные прогулки с шагомерами, ОФП, фитнес, йогу и воркаут, но и такие необычные активности, как джампинг фитнес, боевые искусства, этноспорт и фитрок.

После обучения «серебряные» волонтеры-наставники будут организовывать регулярные благотворительные разминки, индивидуальные и групповые тренировки, подвижные игры для всех желающих. Причем местом занятий может стать любой удобный уголок: двор, парк или даже квартира, ведь мобильные спортинструкторы 55+ готовы организовать «Фитнес-центр на дому».

Кульминацией проекта станет Областная спартакиада дворовых команд 55+ в формате состязаний, квестов и эстафет.

Записаться и узнать подробности можно по телефону: (3452) 30-39-59 или на странице фонда ВКонтакте.


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25 апреля в 14:25, просмотров: 514, комментариев: 0
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