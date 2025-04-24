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​Тюменский онколог рассказала о влиянии алкоголя на развитие рака

Тюменские врачи предупреждают: любое количество алкоголя увеличивает риск развития рака

​Тюменский онколог рассказала о влиянии алкоголя на развитие рака
Фото: vk.com/oblzdrav72

Уже доказано, что даже умеренное употребление алкоголя может стать причиной серьезных онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не существует безопасной дозы алкоголя – любой его объем повышает риск развития рака. При этом, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем выше вероятность столкнуться с онкологией.

– Здоровый образ жизни – это не просто модное выражение, а основа для достижения долгожительства и поддержания высокого качества жизни, – подчеркивает Асель Сафронова, врач-онколог Многопрофильного консультативно-диагностического центра. – Люди, которые ведут здоровый образ жизни, имеют онкологические заболевания значительно реже.

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Повреждая клетки, он увеличивает риск их злокачественного перерождения. Риск напрямую зависит от количества выпитого и продолжительности употребления. Кроме того, алкоголь оказывает влияние на женские гормоны, стимулируя рост клеток и повышая риск развития рака молочной железы.

ВОЗ связывает употребление алкоголя как минимум с семью видами рака:

  • Рак ротовой полости
  • Рак глотки
  • Рак гортани
  • Рак пищевода
  • Рак кишечника (толстой и прямой кишки)
  • Рак печени
  • Рак молочной железы


    • В департаменте здравоохранения Тюменской области призвали к осознанному отношению к своему здоровью и напомнили о необходимости регулярных профилактических осмотров.


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    Сегодня в 18:43, просмотров: 204, комментариев: 0
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