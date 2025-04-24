Тюменская область добилась 100-процентного выполнения нацпроектов

Тюменская область заняла первое место в России по реализации национальных проектов по итогам 2024 года, сообщила пресс-служба правительство региона. Губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что все целевые показатели были достигнуты в полном объеме.

Работа над национальными проектами продолжается и в 2025 году. Губернатор Александр Моор отметил, что приоритетной задачей является своевременное заключение контрактов с подрядчиками и поставщиками.

Уже в первом квартале 2025 года заключено более 60 процентов контрактов по проектам «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», а уровень законтрактованности по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни» превысил 80 процентов.

– Работа в рамках нацпроектов ведется по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря им появляются новые школы и больницы, современные спортивные объекты, парки и скверы, дороги и многое другое. Общими усилиями делаем наш регион более комфортным для жизни, – отметил Александр Моор в личном телеграм-канале.