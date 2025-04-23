Нефти, газа и угля в недрах России хватит почти на 700 лет добычи

Россия располагает колоссальными запасами ископаемых ресурсов – при нынешних объемах добычи их должно хватить почти на 665 лет. Об этом сообщает онлайн-журнал «Энергия».

Больше всего в стране угля: его запасы оцениваются в 272,2 миллиарда тонн, что позволяет вести добычу еще минимум 500 лет. Природного газа в российских недрах – 63,4 триллиона кубометров, этого объема хватит на 100 лет. А нефти насчитали 31,3 миллиарда тонн – ее хватит более чем на 65 лет.

Специалисты также подчеркивают, что у России есть огромный ресурсный потенциал. В стране залегает свыше 10 миллиардов тонн трудноизвлекаемых углеводородов. Чтобы их добывать, нужно развивать современные технологии – бурение горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта, а также методы увеличения притока нефти с помощью химического, теплового и газового воздействия.

Напоминаем, в архивном видео-интервью Сергей Собянин рассказал о том, что делать, если в Югре закончатся запасы нефти.