В Госдуме предложили согласовывать сдачу квартиры в аренду с соседями

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в Жилищный кодекс, которые обяжут собственников квартир получать письменное согласие соседей перед сдачей жилья в аренду. Об этом сообщает «РИА Новости».

Соавтором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, цель законопроекта – защита прав соседей от возможного дискомфорта, связанного с недобросовестной арендой.

«Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в многоквартирном доме (МКД) превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу «после нас хоть потоп. Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, применив такую же процедуру согласования, как при перепланировке квартиры», – поясняет Кошелев.

Он также добавил, что в случае добросовестной аренды согласование не потребуется. Однако у граждан должен быть правовой инструмент, чтобы предотвращать случаи, когда жилье используется как «гостиница».