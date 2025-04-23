Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Россия и Султанат Оман подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Документ вступит в силу через 30 дней после завершения всех внутренних процедур. Соглашение подписано в присутствии президентов двух стран − Владимира Путина и Хейсама Бен Тарека Аль Саида, сообщают на сайте Кремля.

«Стремясь к укреплению дружественных отношений и развитию сотрудничества между двумя странами, лидеры приветствовали подписание ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в различных областях, в том числе предусматривающих создание совместной экономической комиссии и взаимную отмену визовых требований для граждан обеих стран», − говорится в сообщении.

Согласно документу, россияне и граждане Омана смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом без виз сроком до 30 дней при каждом визите. В течение года суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней.

Ранее россияне могли оформить бесплатную визу на границе Омана на 14 дней. Отмечается, что безвизовый режим не распространяется на поездки с целью трудоустройства, учебы или постоянного проживания − в этих случаях потребуется виза.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после завершения всех необходимых внутренних процедур в обеих странах.