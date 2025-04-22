Под Тюменью появится современная база отдыха за 700 млн рублей

Долгая дорога на Север станет комфортнее: в Ярковском районе, на 68-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, планируется строительство современной базы отдыха.

Компания «Тюменьвторсырье» инвестирует 700 миллионов рублей в проект, который, по замыслу инвесторов, должен стать не просто местом для ночлега, а полноценным центром отдыха и релаксации. Ожидается, что новый туристический комплекс сможет принимать более тысячи гостей в месяц, предлагая широкий спектр услуг.

На участке площадью 3,7 гектара к концу 2027 года планируется возвести 15 уютных домов, концертно-ресторанный комплекс, спа-зону, бассейны (в том числе с минеральной водой, добываемой из собственной скважины) и игровые площадки.

Важно отметить, что проект не ограничивается лишь предоставлением базовых удобств. Инвестор делает ставку на создание комплекса, предлагающего разнообразные возможности для релаксации и развлечений, что особенно актуально для путешествующих на дальние расстояния.

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает проекту всестороннюю поддержку, от информационного сопровождения до помощи в привлечении финансирования на закупку необходимого оборудования. Сейчас идет активная фаза проектирования и планирования, определяющая функциональное размещение объектов на территории базы отдыха.